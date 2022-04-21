شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل يوتيرن الحلقة 20 .. كريم قاسم العقل المدبر لأزمات ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة العشرين من مسلسل يويترن، للنجمة ريهام حجاج، عن مفاجئة كبيرة تخص شخصية خالد (كريم قاسم)، حيث وجدت زوجته هدى (عبير صبرى) فى صناديق خاصة بخالد مجموعة هواتف من نفس النوع مخبأة، وبداخلها مكالمات مسجلة بين خالد وشوقى (محمود حافظ) يتفق ويخطط معه أمر الحادث وتقسيم المال بينهما.

واكتشفت هدى أيضًا أن السيدة التى صدمها خالد بالسيارة هى زوجة شوقى وكانت تعمل لديها، وأثناء إخبار هدى ليارا عن كل ما اكتشفته، كان يجلس خالد مع والدته التى طلبت منه الطلاق من هدى والزواج من يارا، وعلم خالد بأمر مقابلة هدى ويارا ليبدأ فى القلق والتوتر حول سبب مقابلتهما.

وتذهب هدى "عبير صبرى" إلى يارا "ريهام حجاج، وتكشف السر الخطير حول تلاعب خالد "كريم قاسم" بهما، وتسمعها مكالمة هاتفية مسجلة بينه وبين شوقى "محمود حافظ" تشير إلى مخططه للتلاعب بيارا والاتفاق معه على كل ما حدث، فهل هذه المكالمات حقيقة أم مفبكرة؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.