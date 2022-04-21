شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 20.. جلجل يرفض صفقة مع سامية طرابلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 20 من مسلسل "مكتوب عليا" باكتشاف روقة "أيتن عامر" أن سلمى "هنادي مهنا" حامل، ثم ذهب جلجل مع سلمى إلى دكتور النساء والتوليد، في حين لا يزال مكتوبا على يده كلمة (الفرصة الأخيرة) والتي لم يتمكن من فك شفرتها حتى الآن، ثم يطلب بدوي "عمرو عبدالجليل" من جلجل أن يذهب له، ويستمر بدوي في جذب جلجل لأعمال الشر ويوافق ويوقع معه على عقود بها فساد.

يصحو جلجل في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمة (يوم سعيد) فيبتهج جلجل من الفرحة، ثم يخرج ليركب سيارته التي تتعطل به في الصحراء، فيضطر لركوب تاكسي ويترك السيارة في الشارع، ويتورط جلجل في معاكسة فتاة في الشارع بسبب السائق الذي يتركه ويهرب، ثم يذهب جلجل لمحل موبايلات لحل مشكلة هاتفه الذي سقط خلال الخناقة، ويذهب لسحب أموال من ماكينة فتسحب الفيزا ولا تعيدها، ثم يذهب جلجل لحماه والد سلمى ويحكي له تفاصيل كثيرة لأنه متأكد من عدم كشف هذه التفاصيل لكونه مصاب بالشلل وفقدان النطق.

يصحو جلجل في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده (احذر الكيسه السمرا) و (المصلحة مع مي لأ)، وفجأة يجد سلمى بجانبه تنظر له نظرات غريبة ومريبة، فيسألها ما الأمر فتتركه ولا ترد عليه، ثم تتحدث بانفعال عن سبب عدم قبول أسرته لزواجهما حتى الآن، ويقوم بدوي بالتخطيط مجددا للغدر بجلجل، الذي يعود لمنزل أسرته وزوجته الثانية روقة التي تعامله معاملة قاسية جدا، ثم يجد طفلة تدعى "مي" ابنة الشغالة، فيظن أنها هي المقصودة بالكلمة المكتوبة على يده.

يذهب بدوي ومعه زوج شقيقته الأول للقاء مي "سامية الطرابلسي" ضيف شرف الحلقة، في حين يذهب جلجل إلى الشركة للحصول على أموال فلا يجد في الشركة أي أموال ويعرف أن بدوي جمع كل الأموال لإجراء صفقة جديدة، وخلال اجتماع بدوي مع "مي" يدخل جلجل فجأة منفعلا بسبب عدم وجود أموال في الشركة، فيعرف جلجل أن اسمها "مي" فيبلغ بدوي أن الصفقة لن تتم معها، فتدخل مي في صدام مع جلجل لتوقيع الصفقة، وفي نهاية الحلقة تذهب سلمى إلى منزل أسرة جلجل.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.