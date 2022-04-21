شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 20.. محمود حجازى يخطط للاستيلاء على تركة أبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 20 من مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، بحوار جمع الأب توفيق عبد الحميد وابنته ريهام حجاج، داخل غرفة علاجها بالمستشفى بعد أن حاولت الانتحار، يحاول دعمها للتخطى تلك الأزمة التي تمر بها بعد تشوهت صورتها بسبب ما فعله زوجها "أيمن القيسونى".

توجه هدى "عبير صبرى" العاملين فى شركتها بمنع دخول زوجها خالد "كريم قاسم" بعد الأخبار التي تم تداولها حول خيانته لها مع يارا "ريهام حجاج"، تلك الأخبار المفبركة من قبل أيمن القيسونى، لإفساد العلاقة بينهما.

يقتحم شخص مجهول شقة نورهان – الزوجة الثانية لتوفيق عبد الحميد – ويجبرها على الإمضاء على وصل تحت التهديد، مُشهرًا السلاح فى وجهها، وذلك بتحريض من ياسر "محمود حجازى".

يهاجم عماد رشاد ابنه أيمن القيسوني ، بعد انتشار الأخبار المفبركة حول خيانة زوجته ريهام حجاج وأصبح الموضوع "تريند" ويحذره إن لم تنته تلك المهزلة فورا.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.