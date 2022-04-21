شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20.. منافس هشام جمال يخطف الطفل زياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل في بيتنا روبوت 2، بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، والذي يذاع يوميا على قناة الحياة في الساعة السادسة والنصف مساء، العديد من الأحداث، حيث يدخل يوسف "هشام جمال" ولذيذ "عمرو وهبة" للمنزل بعد صلاة الجمعة ووجد الطفل زياد موجود في المنزل مع سارة، وأخبرته سارة أن أختها اضطرت أن تتركه لأن لديها مشوار مهم.

خرج زياد ليلعب في الحديقة وبرفقته زومبا "شيماء سيف" وفي نفس اللحظة دخل سامح منافس يوسف وقرر خطف زياد من حديقة المنزل، ورأته زومبا ولكنها قررت ان تتركه يخطفه، وعلى جانب آخر جلب يوسف لسارة مدرب سواقة "محمد أنور" وعندما علمت سارة تشاجرت مع يوسف ظنا منها أنها لا تحتاج لمدرب سواقة، فهي تستطيع أن تقود بحرفية، وعندما بدأوا درس السواقة اكتشف المدرب أنها لا تستطيع القيادة.

يتصل سامح منافس يوسف به ويخبره أنه قد خطف زياد ويريد زومبا ولذيذ فدية له وإلا لن يراه، وأوهمه يوسف أنه سينفذ كلامه ولكن في الحقيقة كان يوسف يدرك أن زياد سيجعلهم يندمون على خطفه، وبالفعل كان زياد مشاغبا جدا معهم فاتصل سامح بيوسف مرة أخرى ولكن أوهمه يوسف أنه بالتأكيد سينفذ كلامه وفي النهاية فاض كيل سامح وأعاد زياد لمنزل يوسف، كما أعاد مدرب السواقة سارة للمنزل بعد أن فاض كيله أيضا.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وسارة بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل.