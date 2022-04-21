شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تعبر عن حنينها لوالديها الراحلين: محتاجة ضحكتم تديني قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة إيمي سمير غانم، عن حنينها واشتياقها لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها تحتاج لهما وقوتهما فى مواجهة مشاكل الحياة ومسئوليتها، وأنها من غيرهما "ولا حاجة".

ونشرت إيمي، صورة لوالديها الراحلين، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "محتاجاكوا قوي، شكلها كده الدنيا مش هتكون فيها أيام حلوة من غيركوا، نفسي أشوف بس ضحكتك يا بابي أو مامي تديني قوة على مشاكل الحياة ومسئوليتها، حقيقي أنا ولا حاجة من غيركوا، الحمد لله على قدر ربنا.. وربنا يرحم يا رب كل أم وأب بناتهم محتاجينهم زيي دلوقتي".





وسبق وكشفت النجمة ايمى سمير غانم، عن صورة جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما وسط أضواء وزينة الشهر المعظم.

ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.

كما وسبق وشاركت أيضا، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم".