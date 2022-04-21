شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى الحلقة 20.. الكبير يوافق على ذهاب سيدات المزاريطة لمركز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوى 6، بذهاب الكبير "أحمد مكى" مع هجرس "محمد سلام" إلى المقهى للتحدث على قناة هجرس عن المساواة التى أعطاها لسيدات المزاريطة وحقوقهن.

ثم يذهب الكبير إلى الدوار و تطلب منه زوجته مربوحة "رحمة أحمد" أن تخرج من محبسها وأنها سوف تسمع كل كلامه و نكتشف أن هذا الكلام حفظته لها والدة الكبير سامانتا "ليلى عز العرب" من أجل أن تخرج وتنفذان مخططهما معا، وبعد ذلك يكتشف الكبير أن مربوحة أخذت كل ملابسه للتنظيف ولا يجد غير جلباب واحد لونه بينك وينزل ليجد كل رجال المزاريطة يرتدون نفس الجلباب، لتبلغه أن جميع سيدات المزاريطة يريدون المساواة ودخول مركز الشباب.

ثم يقيم الكبير مؤتمرا لمناقشة حقوق المرأة فى المزاريطة لمعرفة طلبات السيدات ويوافق على ذهابهن إلى مركز الشباب يوما واحدا فى الأسبوع.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.