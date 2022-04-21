شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرتبط أحمد عز بـ ميرنا نور الدين بعد رفض والدها فى "الاختيار 3"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى المستشار سعيد (خالد زكى) الأمل لابنه ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز)، في إنجاح قصة ارتباطه بحبيبته بسمة (ميرنا نور الدين) في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" وذلك بعد رفض والد بسمة الذى يجسد دوره الفنان عماد رشاد ارتباطها بمروان، بسبب خوفها عليها من المخاطر التي تحوم دائماً حول الضباط.

وأكد المستشار سعيد لابنه مروان ألا ييأس طالما أن بسمة تريده بدليل تأكيدها له بان يحاول مرة أخرى، بل ويفكر في الذهاب والتحدث مع والد بسمة في الأمر لتقريب وجهات النظر، فهل تشهد الحلقة العشرين من المسلسل المقرر عرضها اليوم الخميس، اتخاذ مروان خطوات جديدة من أجل الارتباط ببسمة؟

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.