هيفاء وهبي تُبهر الجمهور بصور جديدة.. إطلالة تحبس الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بإطلالة جديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك، أطلّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على جمهورها في جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

هيفاء التي تحرص على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها بين الحين والآخر، تصدّرت مجددًا الأخبار في رمضان 2022، فتحوّلت صورها الجديدة إلى حديث السوشيال ميديا.

تألقت هيفاء وهبي في جلسة التصوير الجديدة بإطلالة تحبس الأنفاس باللون الكحلي من وحي الشهر المبارك، فبدت كعادتها بغاية الأناقة والجمال، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أنه تم ‏تكريم هيفاء وهبي مؤخرًا كأيقونة للموضة في الوطن العربي في حفل توزيع جوائز The EMIGALA الذي أقيم بحديقة برج العرب في دبي

وكانت هيفاء تصدّرت في وقت سابق قائمة النجوم الأكثر تأثيراً في لبنان والأكثر تفاعلاً بين اللبنانيين على موقع “إنستغرام” من خلال دراسة للتفاعل الموثوق والحقيقي للمتابعين مقارنةً بعدد الحسابات التي تتابعها ( authentic engagement).