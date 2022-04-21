شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار الحلقة 20.. هل يخون كمال صديقه ماهر ويسلمه بالآثار إلى راشد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب متابعو مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان والذي يتم عرضه حصرياً على قناة dmc، معرفة موقف المحامي كمال (محمد عبده) من صديقه وبلدياته ماهر (محمد رمضان) بعد إخباره أنه وجد تاجرا كبيرا لشراء قطع الآثار التي يمتلكها ماهر، ويطلب منه أن يأتي بهذه القطع للتاجر حتى يراها على الطبيعة، رغم شرط ماهر أن من يريد شراءها يشاهده في الصور.

ويتوقع المتابعون أن هناك خيانة قادمة من كمال لصديقه ماهر، وأنه سيقوم بتسليمه إلى المحامى راشد (بيومى فؤاد) محامي وجيه بيه (أحمد كمال)، خاصة بعدما انتقل كمال للعمل في مكتب راشد، فهل سيتخلى كمال عن صداقته وعشرته بماهر ويسلمه إلى راشد في الحلقة العشرين من المسلسل والتي تعرض اليوم الخميس.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة خالة ماهر، وتكشف الأحداث عن هروبهم من شخص ما وتورطهم في سرقة قطع آثار إضافة إلى امتلاكهما ملايين الدولارات، ويظلان هاربين يبحثان عن مخبأ لهما وفى نفس الوقت يطاردهم صاحب قطع الآثار.