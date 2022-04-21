تهديد لمدافع مانشستر يونايتد… “قنبلة في منزلك”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا بعدما تلقى قائد مانشستر يونايتد، هاري ماجواير، تهديدًا بوجود قنبلة في منزله.

وتم إرسال شرطة مقاطة “تشيشاير” ومعها كلاب بوليسية إلى منزل ماجواير، بعد ظهر يوم الخميس، حيث يعيش مع خطيبته فيرن هوكينز وابنتيهما، لإجراء عمليات تفتيش عاجلة.

ولم يتم تنفيذ أي عمليات إجلاء، لكن البحث ما زال جاريًا.

وتلقى ماحواير، الذي واجه انتقادات شديدة بسبب مستواه الضعيف هذا الموسم، تهديدًا عبر البريد الإلكتروني، زعم أنه سيتم زرع قنبلة في منزل المدافع، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وعن ذلك، قال متحدث باسم ماجواير: “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تلقى هاري تهديدًا خطيرًا لمنزل عائلته”.

وتابع: “لقد أبلغ الشرطة بهذا الأمر.. من الواضح أن سلامة عائلته ومن حوله هي الأولوية الأولى لهاري.. سيواصل الاستعداد لمباراة نهاية الأسبوع كالمعتاد، ولن نعلق بأي تفاصيل أخرى في هذا الوقت”.

ومن جانبها، أصدرت شرطة “تشيشاير” بيانًا قالت فيه: “يوم الأربعاء 20 أبريل (نيسان) تم استدعاء شرطة تشيشاير، بسبب تقارير عن تهديد بوجود قنبلة في عنوان بمنطقة ويلمسلو”.

وأضافت: “لم تحدث أي عمليات إجلاء، ولكن كإجراء احترازي، حضر كلب شرطة متخصص في المتفجرات لهذا العنوان، ظهر اليوم الخميس 21 أبريل، لإجراء تفتيش في الحديقة والمنطقة المحيطة بها”.