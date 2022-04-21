شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا لصناع العمل .. السيناريست الكبير محمد جلال عبد القوي يشيد بجزيرة غمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السيناريست محمد جلال عبد القوي على ابدأ رأيه في مسلسل جزيرة غمام عن طريق تدوينه له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الذى يتم عرضه في رمضان الحالي.

وقال عبد القوي شاكراُ صناع العمل "شكراُ الكاتب العظيم عبد الرحيم كمال شكرا المخرج العبقري حسين المنباوي شكرا الفنانين العظام رياض الخولي، احمد امين، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، محمد جمعة، والنجمة مي عز الدين، ومهندس الديكور ومهندس الإضاءة، شكرا كل من ساهم لإخراج هذه الملحمة الإبداعية، شكرا سينرجي حفظتم ماء وجهنا"

النجمة مى عز الدين حققت نجاحا كبيرا بشخصية العايقة التى تجسدها فى مسلسل "جزيرة غمام" المعروض حالياً في شهر رمضان الجارى، حيث تفاعل الجمهور مع الشخصية على صفحات السوشيال ميديا بعد انتشارها بشكل واسع، وقاموا بتقليد اللوك الخاص بها سواء من ملابسها أو حركاتها وكذلك تسريحة شعرها والرسومات الموجودة على وجهها.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.