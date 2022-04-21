كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 05:43 مساءً - أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن انتهاء الخلاف الذي دام بينها وبين مواطنتها الفنانة ” هدى حسين ” دون أن تكشف عن أسبابه .
وذلك بعد أن قدمت مي العيدان اعتذارا للفنانة هدى حسين والذي تقبلته الأخيرة وسامحتها في جلسة صلح تمت بينهما بحضور الفنان ” عبد العزيز المسلم ” .
وتضمن المنشور صورة من هذا اللقاء وكتبت العيدان في تعليقها عليها : ” اليوم نلتقي على المحبة والصفاء وتبديد غيوم خلافات لا تستحق الذكر ” .
وتابعت : ” اليوم التقي عند أخي الفنان عبدالعزيز المسلم بأختي والفنانة الراقية والمحترمة هدى حسين بعد أن اعتذرت لها عن خلاف لا يستحق دام أكثر من ٢١ عاما ” .
وأضافت الإعلامية الكويتية : ” ولكن بالنهاية يبقى الود والتقدير فهي تستحقه لأنها إنسانة عصامية، تعبت واجتهدت وتعبت حتى وصلت للمكانة التي تستحقها ” .
وأكملت : ” اعتذرت لها وهي تقبلت وسامحت والحمد لله صفحة وانطوت ونبدأ بصفحة جديدة يملئها بإذن الله الخير والود والاحترام والتقدير وتستحق أم حسين ” .
واختتمت مي العيدان منشورها قائلة : ” وكالعادة الأستاذ عبد العزيز المسلم كعادته ارض خصبة للخير والود والمحبة للجميع .. موفقين إن شاء الله بمسرحية الطابق الثاني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلاف استمر لأكثر من 21 عاما .. مي العيدان تعلن تصالحها مع هذه الفنانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.