بعد خلاف استمر لأكثر من 21 عاما .. مي العيدان تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 05:43 مساءً - أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن انتهاء الخلاف الذي دام بينها وبين مواطنتها الفنانة ” هدى حسين ” دون أن تكشف عن أسبابه .

وذلك بعد أن قدمت مي العيدان اعتذارا للفنانة هدى حسين والذي تقبلته الأخيرة وسامحتها في جلسة صلح تمت بينهما بحضور الفنان ” عبد العزيز المسلم ” .

وتضمن المنشور صورة من هذا اللقاء وكتبت العيدان في تعليقها عليها : ” اليوم نلتقي على المحبة والصفاء وتبديد غيوم خلافات لا تستحق الذكر ” .

وتابعت : ” اليوم التقي عند أخي الفنان عبدالعزيز المسلم بأختي والفنانة الراقية والمحترمة هدى حسين بعد أن اعتذرت لها عن خلاف لا يستحق دام أكثر من ٢١ عاما ” .

وأضافت الإعلامية الكويتية : ” ولكن بالنهاية يبقى الود والتقدير فهي تستحقه لأنها إنسانة عصامية، تعبت واجتهدت وتعبت حتى وصلت للمكانة التي تستحقها ” .

وأكملت : ” اعتذرت لها وهي تقبلت وسامحت والحمد لله صفحة وانطوت ونبدأ بصفحة جديدة يملئها بإذن الله الخير والود والاحترام والتقدير وتستحق أم حسين ” .

واختتمت مي العيدان منشورها قائلة : ” وكالعادة الأستاذ عبد العزيز المسلم كعادته ارض خصبة للخير والود والمحبة للجميع .. موفقين إن شاء الله بمسرحية الطابق الثاني ” .