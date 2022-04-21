كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 05:43 مساءً - استضافت الإعلامية ” بسمة وهبة ” في برنامجها العرافة المذاع على قناة المحور الفنانة ” انتصار ” في حلقة يوم أمس الأربعاء .
وبإحدى فقرات البرنامج تلقت انتصار سؤالا من (العرافة) عن سبب طلاقها من زوجها فقالت : ” يعني انتي كده بخفة دمك وصحابك اللي بيتفائلوا بيكي وفي الآخر جوزك يطلقك علشان انتي رزلة ” .
وتابعت العرافة سؤالها : ” اتطلقتي ليه، انتي بتضربيله بوز وبتهزري معاه زي ما بتهزري معانا كده ” .
لترد انتصار عليها قائلة : ” الطلاق ده قسمة ونصيب يعني محدش يهرب من المكتوب .. اللي مكتوبله يطلق هيتطلق واللي مكتوبله يعشش يعشش فمش بإيديكي ” .
وأضافت : ” أنا بستغرب بجد السؤال بتاع الطلاق، هو فيه حد كبير على الطلاق، هو فيه حد ضامن نفسه .. مكتوب يا حبيبتي ” .
واستنكرت الفنانة انتصار الأسئلة التي يتم عرضها على بعض الفنانات في البرامج منذ حوالي 10 سنوات لأنهن مادة دسمة على حد وصفها عن عدد مرات زواجهن وطلاقهن .
وعلقت على ذلك قائلة : ” هو الحب عيب كمان .. انتي قولتيلي إنك هتغيري نوعية البرامج دي من السنة الجاية لإنها تزهق بصراحة ومفيش جديد .. وبعدين بطلوا يتجوزوا ويطلقوا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر انتصار تتلقى سؤالا محرجا حول سبب طلاقها من زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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