انتصار تتلقى سؤالا محرجا حول سبب طلاقها من زوجها

كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 05:43 مساءً - استضافت الإعلامية ” بسمة وهبة ” في برنامجها العرافة المذاع على قناة المحور الفنانة ” انتصار ” في حلقة يوم أمس الأربعاء .

وبإحدى فقرات البرنامج تلقت انتصار سؤالا من (العرافة) عن سبب طلاقها من زوجها فقالت : ” يعني انتي كده بخفة دمك وصحابك اللي بيتفائلوا بيكي وفي الآخر جوزك يطلقك علشان انتي رزلة ” .

وتابعت العرافة سؤالها : ” اتطلقتي ليه، انتي بتضربيله بوز وبتهزري معاه زي ما بتهزري معانا كده ” .

لترد انتصار عليها قائلة : ” الطلاق ده قسمة ونصيب يعني محدش يهرب من المكتوب .. اللي مكتوبله يطلق هيتطلق واللي مكتوبله يعشش يعشش فمش بإيديكي ” .

وأضافت : ” أنا بستغرب بجد السؤال بتاع الطلاق، هو فيه حد كبير على الطلاق، هو فيه حد ضامن نفسه .. مكتوب يا حبيبتي ” .

واستنكرت الفنانة انتصار الأسئلة التي يتم عرضها على بعض الفنانات في البرامج منذ حوالي 10 سنوات لأنهن مادة دسمة على حد وصفها عن عدد مرات زواجهن وطلاقهن .

وعلقت على ذلك قائلة : ” هو الحب عيب كمان .. انتي قولتيلي إنك هتغيري نوعية البرامج دي من السنة الجاية لإنها تزهق بصراحة ومفيش جديد .. وبعدين بطلوا يتجوزوا ويطلقوا ” .