كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 05:43 مساءً - كشف الفنان ونجم فريق واما ” أحمد فهمي ” في لقائه ببرنامج (إتنين إتنين) المذاع عبر إذاعة راديو إنرجي عن تفاصيل الأزمة الصحية التي سبق أن تعرض لها .
حيث أشار أحمد فهمي في حديثه إلى أنه منذ حوالي خمس سنوات اكتشف وجود عيب خلقي في القلب في الصمام المترالي .
وأضاف أن اكتشاف الأطباء لهذا الأمر جاء بالصدفة .. وعلى إثر ذلك قام بإجراء عملية جراحية كانت لها عدة تداعيات .
وتابع أحمد فهمي : ” عندي أم وخمس إخوات بنات وأبويا متوفي، وكنت طول الوقت بحس إني مسؤول مني أشخاص كتير، عشان كده بهتم بصحتي دايما ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير : ” اكتشفت وجود عيب خلقي في القلب بالصدفة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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