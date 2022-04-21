فنان مصري شهير : ” اكتشفت وجود عيب خلقي في القلب بالصدفة “

كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 05:43 مساءً - كشف الفنان ونجم فريق واما ” أحمد فهمي ” في لقائه ببرنامج (إتنين إتنين) المذاع عبر إذاعة راديو إنرجي عن تفاصيل الأزمة الصحية التي سبق أن تعرض لها .

حيث أشار أحمد فهمي في حديثه إلى أنه منذ حوالي خمس سنوات اكتشف وجود عيب خلقي في القلب في الصمام المترالي .

وأضاف أن اكتشاف الأطباء لهذا الأمر جاء بالصدفة .. وعلى إثر ذلك قام بإجراء عملية جراحية كانت لها عدة تداعيات .

وتابع أحمد فهمي : ” عندي أم وخمس إخوات بنات وأبويا متوفي، وكنت طول الوقت بحس إني مسؤول مني أشخاص كتير، عشان كده بهتم بصحتي دايما ” .