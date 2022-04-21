دينا الشربيني تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان في كواليس “المشوار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة على برنامج ” حبر سري” مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، وخلال اللقاء كشفت حقيقة خلافها مع الفنان محمد رمضان وأيضاً حقيقة طردها للفنانة حسن أبو الروس من الدورة السابقة لمهرجان الجونة.

ونفت دينا الشربيني، ما تردد حول وجود خلاف مع الفنان محمد رمضان في كواليس مسلسل ” المشوار”، قائلة “مفيش الكلام ده خالص”.

مسلسل “المشوار” بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغادة طلعت، وندى موسى وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

تدور أحداث مسلسل “المشوار”، في إطار من التشويق والأكشن والإثارة، حيث يقدم محمد رمضان دور ماهر الذي يقع في غرام ورد ويتزوجها، ويدخل محمد رمضان في مشاكل بسبب تورطه في عالم الآثار، الإ أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم أحمد مجدي.