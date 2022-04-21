أحمد حلمي ببوستر جديد لفيلم “واحد تاني”.. وهذا موعد عرضه في السينمات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد حلمي عن موعد عرض فيلمه الجديد ” واحد تاني” ، بدور العرض السينمائي.

وقال ” حلمي” إن الفيلم سيتم طرحه ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، حتى يشاهده من يرغب من الجمهور قبل بدء أيام عيد الفطر، منوهاً على أن الإعلان أو البرومو التشويقي للفيلم سيكون جاهزاً خلال ساعات.

ونشر أحمد حلمي أفيش جديداً للفيلم، ظهر من خلاله وهو يرتدي زياً أحمر و”مُغلف”..علق قائلاً ..” الافيش التاني لفيلم واحد تاني .. وهنزلكوا الاعلان الرسمي اول مايخرج م الفرن .. هو قدامه ساعات ويستوي.. الفيلم هيكون في السينمات ليلة الواقفه بليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد “.

ويظهر حلمي بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك في شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع في غرام الفنانة روبي حينما يقابلها في صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك في بطولة فيلم ” واحد تاني”، بجانب النجم أحمد حلمي، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبي ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذي يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي.

ويشارك النجم أحمد حلمي في السباق الرمضاني من خلال مسلسل إذاعة يحمل اسم”العصمة في إيدي” يذاع على راديو النيل في موسم رمضان بطولة إدوارد وهنا الزاهد ومحمد رضوان وسامية عاطف ومن تأليف وإخراج مجدي الكدش.