نيكولا معوض يشارك في مهرجان كان السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشارك النجم نيكولا معوض بفيلمه Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان.

الفيلم بطولة النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، ويعتبر نيكولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه خلال هذا العام، الفيلم من إخراج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر.

وأعرب نيكولا معوض عن سعادته بمشاركته في مهرجان ” كان” السينمائي بهذا الفيلم..حيث نشر صورة له عبر حسابه على ” انستغرام”،..وعلق قائلاً “كتير سعيد انو فيلم Three Thousand Years of Longing للمخرج العالمي جورج ميلِر رح ينعرض بمهرجان كان السينمائي بعد شهر…و كتير فخور انّي واحد من ممثلي الفيلم يلّي من بطولة ادريس إلبا و تيلدا سوينتن و اني رح كون معُن للعَرض العالمي الأوَّل”.

وقد انتهى نيكولا من تصوير فيلم الرعب “جدران” للمخرج محمد بركة ومن تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ويشارك معه عدد من النجوم وهم درة، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبد الحليم، ، وينتظر إطلاقه في دور العرض السينمائية خلال هذا العام، كما حقق فيلمه الأخير ماكو نجاحًا سينمائيًا كبيرًا على مستوى الجماهير والنقاد، كما تجاوزت إيراداته الـ 17 مليون جنيه مصري، ويعتبر الفيلم أولى بطولات نيقولا معوض في السينما المصرية.