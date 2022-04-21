نيللي كريم ترد على بيان الإساءة للأزهر بسبب “فاتن أمل حربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت النجمة نيللي كريم على البيان شديد اللهجة الذي أصدره مركز الفتوى للأزهر الشريف، انتقد فيه ما تناوله مسلسلها “فاتن أمل حربي”، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، من تصدير صورة لرجل الأزهر وكأنّه يتعدى حدود الدين في علاقة الرجل بالمرأة، مما يعد تشوياً لصورة رجل الأزهر الملتزم دينياً.

وقد نشر مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف بياناً يحذر فيه كل من يحاول تشويه صورة رجل الدين، مشيراً إلى أنّ المسلسل فيه تشويه صورة رجل الدين، ويحوي تنمراً مُستنكراً، وتشويها مقصوداً مرفوضاً.

وقررت النجمة نيللي كريم الخروج عن صمتها، والرد على الانتقادات التي طَالَتها حول مُحاوَلتِها الاستهزاء بالدين، وتأكيد أنها لا تنوي الاستهزاء بالدين كما تصوره مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنّ من يُشاهِد العمل سيدرك أنّه لا يحوي أي إساءة تذكر.

وخلال تصريحات لها في برنامج “إي تي بالعربي”، أوضحت نيللي أنّ الهجوم بَدَأَ منذ عرض الحلقة الأولى، قائلة: “الهوجة قامت في الحلقة الأولى لما أنا رحت آخذ الفتوى، وسألت هل ربنا قال كده؟ هل ده كلام ربنا؟”.

وأضافت أنّها تَرفض الدخول في حوارات مع الصحافيين حول أمور دينية وسياسية، مُعَلِّلة ذلك بأن الموضوع ليس قصتها، وقالت: “إنا اللي يخصني هو دوري وشغلي مع المخرج من الناحية الفنية، أمّا الناحية السياسية والقانونية، فهناك مراجعون للمسلسل، ولو حد عنده حاجة يناقشها مع الناس دول”.

ولفتت إلى أنّ الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أشرف على مراجعة المسلسل بحذافيره، وهناك بيان يؤكد مسؤوليته عن كل حرف في العمل.

وفي تصريحات صحافية أخرى، أكّدت الفنانة أنّ الانتقادات التي تطال العمل تأتي من رجال يقفون ضد المرأة وحقوقها المشروعة، وأن هجومهم على بطلة العمل ما هو إلا خوف من فتح بصيرة المرأة وإيضاح بعض الأمور التي عليها التعامل بها في زماننا.

أما بشأن مساسِها بالدين، دافعت نيللي كريم بأن البطلة ترفع قضية على القانون نفسه وليس على الدين، وكان سؤالها “هل الدين حرَّم على النساء المطالبة بحقوقهن مع التقدم الذي تعيشه جمهورية مصر؟”.

فيما قال الأزهر في جزء من بيانه: “تعمُّد تقديم عالِم الدّين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمّعة، معدوم المروءة، دنيء النَّفس، عَيِيّ اللسان -في بعض الأعمال الفنيّة-؛ تنمُّرٌ مُستنكَر، وتشويه مقصود مرفوض، لا ينال من العلماء بقدر ما ينال من مُنتقصيهم، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدِّين ورجاله”.

وأضاف بيان الأزهر: “الشَّحن السَّلبي المُمنهج في بعض الأعمال الفنيّة تجاه الدّين؛ بنسبة كل المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ تحيزٌ واضح ضدّه، واتهام له بضيق الأفق والقُصور، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض فيه أو ضدّه، ويهدّد الأمن الفكري والسِّلم المجتمعي”.

وتدور أحداث مسلسل “فاتن أمل حربي”، حول خوض البطلة مَعركة اجتماعية بينها وبين القانون المصري الجديد للأحوال الشخصية؛ فهي تطالب بالحضانة المُطلقة لأطفالها بعد طلاقها من زوجها وإن تزوَّجت من رجل أجنبي في وقت لاحق.

وتجسد نيللي كريم دور “فاتن أمل حربي”، المرأة التي تقرر الانفصال عن زوجها، شريف سلامة، بعد تعرضها للتعنيف المنزل ومحاولات فاشلة للإصلاح بينهما، حينها تقرر الزواج مجدداً لكنها تكتشف أن حضانة أطفالها تنتقل لوالدة طليقها، فادية عبد الغني.

وتتصاعد الأحداث حينما تقرر “فاتن” خوض معركتها الشرسة مع قانون حضانة الأطفال؛ كي يسمح لها بالحفاظ على أطفالها بعد زواجها مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن القانون المصري الصادر عام 2021، والمستند إلى فتاوى شرعية، ينص على تنازل الأم عن حضانة أطفالها لوالدتها أو والدة طليقها في حال زواجها بشخص أجنبي.