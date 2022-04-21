شاهد – نسليهان أتاغول تحتفل بعيد ميلاد زوجها قادير دوغلو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بصورٍ فيها الكثير من العفوية والرومانسية، أثناء وجودهما على شاطئ البحر وفي أماكن أخرى، احتفلت النجمة التركية نسليهان أتاغول بعيد ميلاد زوجها النجم قادير دوغلو الـ40.

ووجهت نجمة “حب أعمى”، من خلال نشرها لتلك الصور عبر حسابها على “إنستغرام”، رسالة حبٍ ومعايدة لزوجها الممثل التركي، حيث أرفقت تلك الصور بتعليقٍ، قالت فيه: “لحسن الحظ أنك ولدت يا حبيبي، سعيد اليوم الذي ولدت فيه، وأحتفل بكل يوم وجدت فيه! أحبك كثيراً”.

ومن الواضح أن هذه الكلمات أثرت كثيراً في قادير دوغلو، الأمر الذي جعله يرد بتعليقٍ على منشورها في “إنستغرام”، قائلاً أنه هو يحبها أيضاً، وأنها ستجعله يبكي.

ويبدو أن النجمة التركية أرادت من خلال تلك الصور التأكيد على الحب الكبير الذي يجمعها بقادير، والعلاقة العفوية التي يعيشها الطرفان، الأمر الذي جعل تلك الصور تحظى بتفاعلٍ كبيرٍ من قِبل متابعي النجمة.

وسبق هذه المعايدة الرومانسية تداول مقطع فيديو من داخل شركة الإنتاج الخاصة بقادير، أظهر جانباً من الاحتفال الذي أعده فريق عمله بتلك المناسبة.

ووثق مقطع الفيديو ذلك وجود قادير ونسليهان جنباً إلى جنب، وهما يقفان أمام شاشةٍ كانت تعرض فيها معايدات قدمها فريق العمل من أجل عيد ميلاده.

وكانت نسليهان قد نفت أخبار حملها، بعدما أجابت على سؤالٍ طرحه عليها أحد الصحافيين بهذا الخصوص، حيث قالت في ردها: “إذا حدث شيء من هذا القبيل، فسوف نخبرك بسعادة”.

وعلى الجانب الآخر، يستعد الزوجان الشهيران للاجتماع مرةً أخرى في مسلسل “في نهاية الليل”، المقرر عرضه في خريف هذا العام، حيث سيتشاركان البطولة.

ومن المفترض أن تؤدي نسليهان دور المحامية ماجدة، وهي بطلة أساسية ومحورية في العمل، في حين سيلعب دوغلو دور كاظم إيشيك، وهو أحد أفراد عائلة غنية، تتزوجه ماجدة الآتية من طبقةٍ فقيرة، لتبدأ معاناتها وصراعاتها في العيش مع الطبقة المخملية وفسادها.

يُذكر أن شرارة الحب بين نسليهان أتاغول وقادير دوغلو بدأت خلال مشاركتهما في مسلسل “فاتح حربية” عام 2013، ليبقى الثنائي بعدها على علاقةٍ لمدة عامين، ويقومان بعدها بتتويج قصة حبهما بالزواج في حفل زفاف ضخم حضرته نخبة من ألمع نجوم تركيا عام 2016.