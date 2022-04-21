شام الذهبي وزوجها في حفل أصالة بمصر.. وغياب لافت لفائق حسن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ زواجهما في شهر سبتمبر 2021، لم يغب الشاعر العراقي فائق حسن عن أي حفلٍ غنائي تُقدمه زوجته النجمة السورية أصالة نصري، إذ كان يرافقها إلى كل حفلاتها ويوجد بين الجمهور لتشجيعها، ويحرص كذلك على توثيق الأجواء التي تجمعهما في الكواليس، لذا كان من المستغرب غيابه عن حفلها الذي أقامته مؤخراً بمتحف الحضارة بالقاهرة.

وفي التفاصيل، شاركت شام الذهبي ابنة النجمة السورية مجموعةً من الصور، أبرزت جانباً من الموجودين، حيث بينّت تلك الصور وجود شقيق الأولى خالد الذهبي، وزوجها أحمد هلال وأشخاص آخرين، وغياب فائق حسن عن تلك الصور، الأمر الذي أثار تساؤل الجمهور حول عدم وجوده، خاصةً أن الأمر جاء بعد انتشار شائعات مجهولة المصدر في الساعات القليلة الماضية تزعم أنهما انفصلا.

ولم تعلق شام على تلك الصور التي نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام” بأي كلمة، واكتفت بوضع رسوم تعبيرية عبارة عن قلوب.

كما شارك خالد الذهبي ابن النجمة السورية، مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري”، في حسابه الخاص على “إنستغرام”، وثق فيه قيامه باصطحاب والدته إلى المسرح ومدحه جمالها ومظهرها، حيث قال فيه: “بحبك يا أمي.. بتجنني يا روحي”.

وكذلك وثّق مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الأخرى، كشفت عن حالة الطرب التي قدمتها والدته على المسرح وتفاعل الجمهور معها.

وبالعودة إلى الشائعة التي تزعم انفصال أصالة وفائق، نفى العديد من المتابعين والمقربين تلك الشائعة، مشيرين إلى أن المطربة السورية تعيش حياة سعيدة هانئة مع زوجها فائق حسن منذ ارتباطهما، كما لفت بعضهم إلى أن الثنائي ظهرا قبل أيامٍ سوياً خلال رحلة سفرهما إلى الإمارات.

وعلى صعيد الحفلات، من المقرر أن تحيي صاحبة أغنية “بنت أكابر” حفلًا غنائيًا بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، في دولة الكويت، وتحديدًا يوم الجمعة الموافق 13 مايو، في أرض المعارض، وذلك بمشاركة النجمة العراقية رحمة رياض.

يُذكر أن أصالة نصري قدمت، مؤخراً، إعلاناً دعائياً لأحد المستشفيات، حيث لاقى الإعلان تفاعل عدد من الجمهور، ونالت أغنية الإعلان بعنوان “خطوة”، إعجاب محبيها لتقديمها بصوتها اللافت.