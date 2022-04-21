زوجة طلال مداح المصرية تتصدر مؤشرات البحث.. فمن هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر اسم السيدة مها، زوجة الفنان القدير طلال مداح، مؤشرات البحث بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني، لتتحدث عن الساعات الأخيرة في حياة النجم السعودي.

وتحدث زوجة الفنان طلال مداح، عن حياته، خلال برنامج “اللقاء من الصفر”، مؤكدة أنه كان يتمتع بعزة نفس شديدة ولا يهتم بالأمور المادية، كما كشفت عن تفاصيل يوم وفاته، مشيرة إلى أن طلال مداح كان يصاب بضيق تنفس عندما يسافر إلى أبها بسبب ارتفاع منسوب الأرض بها، عدا الرحلة الأخيرة، وعندما تتحدث معه هاتفياً كان يخبرها بأنه بخير، لدرجة استغرابه عدم إصابته بضيق التنفس ونقله إلى المستشفى هذه المرة، كما كشفت عن فاجعتها أثناء استقبالها خبر وفاته على المسرح.

وبعد لقاء زوجة الفنان طلال مداح “المصرية” تصدرت مؤشرات البحث من قبل جمهور الفنان الراحل، ومن خلال هذا التقرير، نوضح أبرز المعلومات عنها:

اسمها مها عبدالعزيز، وغنى لها طلال مداح إحدى أغنياته الشهيرة “قصري بعد المسافة” لإنهاء خلاف بينهما.

تزوج الفنان طلال مداح ثلاث مرات، كانت الأخيرة مها عبدالعزيز، التي تحمل الجنسية المصرية.

تعرفت مها عبدالعزيز إلى طلال مداح في رحلة إلى أبوظبي، ليتزوجا بعد أسبوع من عودتها لمصر.

أنجب طلال مداح من زوجته مها ثلاثة أبناء، ولد يعرف باسم “خالد” وبنتين.

وروت زوجة طلال المصرية كيف كانت تجمعهما علاقة حب كبيرة، حتى إنه في أحد الأيام أهداها أغنية “قصري بعد المسافة”، والسبب في ذلك أنه كان يوجد بينهما خصام، عادت على أثره إلى مصر، وفي يوم اتصل عليها، وأسمعها الأغنية على الهاتف، وبعدها حجزت أول طائرة لتعود إلى المملكة العربية السعودية.

يذكر أن طلال مداح تزوج قبل مها عبدالعزيز مرتين: الأولى زوجة عرفت باسم “أم عبدالله”، وهي من مدينة الطائف، وأنجبت له سبعة أبناء: أربعة أولاد، وثلاث بنات، ويعد عبدالله، هو الابن الأكبر لطلال مداح، لذلك عرف النجم السعودي باسم “أبو عبدالله”. أما الزوجة الثانية، فكانت “أم رشا”، التي أنجبت له بنتين الكبرى “رشا”.