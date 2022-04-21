سوسن بدر وقفت على المسرح وهي جنين.. وتكشف عن أو حب في حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكرت الفنانة المصرية، سوسن بدر، الكثير من المواقف التي حصلت معها في حياتها الشخصية والمهنية، كاشفةً بعض الأمور التي لم يكن يعرفها عنها جمهورها، حيث بدأت من أول مرةٍ وقفت فيها على المسرح، إذ كانت وهي جنين في بطن أمها.

وكشفت الممثلة المصرية، في حوارٍ مع الإعلامية والشاعرة نجاح المساعيد، أن والدتها الممثلة الراحلة آمال سالم كانت حاملاً بها، حينما كانت تقف على المسرح من أجل تقديم أحد الأدوار في آخر سنةٍ لها في المعهد العالي للفنون المسرحية، لذا فهي تعتبر أن هذه وقفتها الأولى على المسرح.

وعن فيلم “إخناتون”، الذي لم يبصر النور، قالت سوسن بدر إنه لم يتجرأ أحد على التفكير بعمل فيلم عن تاريخ مصر الفرعونية، لأنه يحتاج لكتابة مخصوصة وفهمٍ صحيح للأحداث والتاريخ، ويكون محباً لذلك حتى ينقل تلك الفترة بشكلها الصحيح، واختارت منى زكي لتلعب دور نفرتيتي؛ لأنها صاحبة ملامح وروح مصرية، كما أنها ممثلة قوية جداً، حسب تعبيرها.

وروت الفنانة المصرية كواليس رغبة ابنتها في دخول عالم الفن، ومن ثم تخليها عن تلك الرغبة، حيث رشحتها لدورٍ في فيلم “أولى ثانوي”، وطلبت من المخرج أن يتعامل معها على أنها ممثلة جديدة، ووجهٌ صاعد لا علاقة لها به، وبالفعل تقدمت ياسمين لأداء الدور، وذهبت إلى أول يوم تصوير لتقرر بعدها عدم الذهاب أبداً، وأنها لم تعد ترغب بهذه المهنة بعد أن رأت قسوة العمل والمجال الفني.

وبينت النجمة المصرية الدور الكبير لوالدتها في حياتها، حيث قالت إنه لولا والدتها الراحلة لما استطاعت إكمال مشوارها في الفن، حيث إن والدتها كانت تهتم بابنتها وتراعيها في وقت غيابها، مشيرةً إلى أن والدتها استمرت في ذلك على الرغم من أنها أصيبت بالزهايمر، وأنها مدينة لها.

وحول أحد المواقف التي حصلت معها على المسرح في مسرحية “الواد سيد الشغال”، قالت بدر إنها وفي أول دخولٍ لها على المسرح، وهي تنزل من سلمٍ عالٍ جداً بمنتهى الكبرياء، وقعت على السلم أمام الجمهور، دون أن تعرف ما السبب، ولتدارك الموقف طلبت من الممثل الموجود إلى جانبها أن يساعدها في الوقوف وسط ضحكات الجمهور الذين ظنوا أن هذا جزء من العرض.

وأشارت سوسن بدر إلى أن حبيبها دائماً، وأستاذها دائماً، والحاضر دائماً، سيبقى الفنان الراحل نور الشريف، لأنه كان له الفضل على الكثيرين في دخول عالم الفن، مشيرةً إلى أنه قامة كبيرة، حيث لم يكن يفرض رأيه على أحد، رغم موهبته الكبيرة.

أما عن أول حب، فقد كشفت النجمة المصرية سوسن بدر أنها أحبت ابن الجيران في عامها الـ13، حيث كان يُشغّل إحدى أغاني عبدالحليم حافظ، لتدرك حينها وجوده وتذهب لتفتح “البلكونة” لتراه، مشيرةً إلى أنهم اضطروا بعدها لترك ذلك المنزل، وحزنت وقتها كثيراً، لأنها لن تراه.