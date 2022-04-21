شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة جديدة للدراما لأول مرة بمهرجان فاتن حمامة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنتجة ماجي أنور رئيس مهرجان "فاتن حمامة السينمائي"، عن استحداث مسابقة جديدة لأول مرة وهي تصويت الجمهور للدراما بالدورة التاسعة، وقالت ماجي": هناك أعمال درامية تستحق أن نعطيها حقها في التقدير، سواء على مستوى الأعمال الأجنبية أو العربية، وستتنافس الأعمال على لقب أفضل ممثل وممثلة، أفضل ممثل وممثلة صاعد، أفضل مخرج عربي أو أجنبي، أفضل موسيقى تصويريه وأفضل تتر.

وأعلن المهرحان عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة التاسعة، حيث يضم المهرجان هذا العام كلاً من الكاتب والمنتج الانجليزي الكبير Leon buttler، والكاتبة الأمريكية Jennifer Philips، ومدير التصوير المصري الكبير محسن أحمد، والمخرجة Carole Grigy" التي تعد من أهم المخرجات الرواد في التلفزيون الفرنسي.

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي قيام الدورة التاسعة من المهرجان في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة، على أن يتم عرض أفلام المسابقة وأفلام البانوراما بإحدي سينمات باريس، كما قررت إدارة المهرجان أن يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مرة احتفالية باسم "الإله حتحور.

احتفالية الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب والموسيقى، يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي ويقدم الأداء الغنائي والموسيقي احد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمرا وأن الماضي يسلم الحاضر.

مهرجان"فاتن حمامة" هو اول مهرجان مصري عالمي يقام خارج الشرق الأوسط، وتحرص أميرات و أمراء من العائلة الملكيه البريطانية على حضور فعالياته ودعمه.