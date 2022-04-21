شكرا لقرائتكم خبر عن "العيد جاء" أحدث أغنيات بلقيس فتحى احتفالاً بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي أحدث أغنياتها احتفالاً بعيد الفطر المبارك «العيد جاء» في تعاون ثالث مع الملحن أحمد العتبانى، ومن كلمات الشاعر محمد البوغة وتوزيع جيزو.

بلقيس قدمت الأغنية باللغة العربية الفصحى، وتم تصويرها في چورجيا مع المخرج دان حداد الذي تعاون معها فى أكثر من فيديو كليب مثل «ممكن» و « انتهى».

وتعتبر «العيد جاء» هى أولى الأغاني التى طرحت حتى الآن احتفالاً بموسم عيد الفطر 2022 ، في تعاون أول بين بلقيس وريفا، وتقول كلمات الأغنية:

قل ما تشاء لمن تحب .. ودعك من هذا الجفاء .

فالتسعدوا من حولكم ... من دون كد أو عناء .

شكرا لأم كانت الحضن الحنون .. شكرا لابٱ عاش يهدينا الأمان .

ومحبتي يا إخوتي لكم تزيد سعادتي .. فالعيد أنتم طالما مر الزمان .

فالعيد أنتم طالما مر الزمان .. شكرا معلمنا الخلوق والأمين .

شكرا لجار يحترم حق الجوار .. ولعمة ولخالة ولكل صلة قرابة .

بمحبة وصلوا الديار بــ الديار .. بمحبة وصلوا الديار بــ الديار.

يذكر أن بلقيس فتحي تستعد خلال الفترة المقبلة لإصدار ثانى أغنياتها باللهجة المصرية بعد أغنية «دبلوماسي» التى أصدرتها فى صيف 2021 وحققت نجاحاً مع الجمهور المصرى، وهي الأغنية التى جددت بها التعاون مع الشاعر والملحن المصري عزيز الشافعي وتم تصويرها منذ شهرين بمصر.