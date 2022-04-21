شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخرج مربوحة من قبضة الكبير فى الحلقة 20 من الكبير أوى 6؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوى 6، بخروج سامانتا "ليلى عز العرب"مع مربوحة " رحمة أحمد" مركز الشباب في المزاريطة، وحولت سامنتا الدخول فمنعها الحارس، وتجمّع بعد ذلك نساء المزاريطة وقمن بوقفة احتجاجية انضم لهن فيها جوني، واختبأت مربوحة عندما حضر الكبير، الذى فض الوقفة وعندما علم بوجود مربوحة أعادها للمنزل ثم حبسها في حجرتها ومنعها من الخروج.

وحاول "جوني" إنقاذ مربوحة فاستعان بـ"سلم" وتسلقه وصولًا إلى شباك غرفتها وصور مقطع فيديو لها نشره عبر "يوتيوب"، تحكى خلاله تأثرها بتجربة الحبس التي تعرضت لها والتي حولتها إلى إنسانة جديدة مُعلنًة عدم التنازل عن حقها. وفي اليوم التالي حضرت نساء القرية والقنوات الفضائية، وكان جوني يهتف مع النساء بأغنية شيرين "أخيرا اتجرأت لحشد الرأى العام ضده بعد حبس مربوحة، مما يثير غضب الكبير، لذلك هل في الحلقة 20 يفرج الكبير عن مربوحة وتخرج عن غرفة الحجز؟

يعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالى، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.