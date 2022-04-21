شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3الحلقة19..أحمد عز يُبطل مخطط استخدام ملابس الجيش فى عملية إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز) أحد العناصر الأجنبية التي لها علاقة بالتكفيري أبو القاسم في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "أحداث مكتب الارشاد"، حيث راقب مروان بصحبة زميلته في العمل غادة (كارولين خليل) هذا العنصر أثناء تواجده في أحد المطاعم.

وبعد مغادرة العنصر الأجنبي للمطعم تتبعه مروان وغادة، حتى وصل إلى مصنع السماد بالقليوبية وهو المكان الذى قام مروان بتفتيشه في الحلقة السابقة، بعد علمه بأن هذا المصنع لها علاقة بالتكفيرى أبو القاسم وأنه يستخدم كمخرج للمواد الخام التي يتم تصنيع منها المتفجرات، ويشاهد مروان هذا العنصر يتمم على وجود ملابس الجيش المصرى في احدى السيارات.

يحصل مروان على رقم السيارة الموجود بها ملابس الجيش ويبلغ عن هذه السيارة ليتم ايقافها في أحد الكمائن، والقبض على الأشخاص المتواجدين بها وكذلك ملابس الجيش التي كانت بداخل السيارة، حيث يعتقد مروان انه كان هناك مخطط لاستخدام هذه الملابس في عملية إرهابية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.