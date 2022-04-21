شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى لـ الخليج 365:الجمهور أبهرنا بردود أفعاله على جزيرة غمام..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم طارق لطفى ضيفا على تليفزيون الخليج 365 من خلال مداخلة هاتفية قال فيها:"إنه لم يكن يتوقع ردود الأفعال الكبيرة من الجمهور على مسلسل "جزيرة غمام"، والتي جاءت كلها مشجعة وداعمة لفريق العمل بشكل كبير.

وأضاف لطفى خلال المداخلة قائلا:"ردود الفعل كلها داعمة لينا جدا، وإحنا لما بنعمل حاجة بجد ونجتهد الناس بتقف جنبنا وتدهشنا، أنا كنت متخيل إن "جزيرة غمام"، من الأعمال اللى مش محبب تكون فى رمضان، لأنه موضوع مختلف وتقيل ويجنح إلى الفلسفية وفيه تفاسير كتير، والناس في رمضان عايزة حاجة سريعة مشوقة كوميدية، لكن الحقيقة إن الجمهور بيبهرنا كل مرة، وبيقولنا أنتوا بتفكروا غلط، أعملولنا حاجة كويسة بس، وإحنا هنشجعكم وهنكون فى صفكم".

مسلسل "جزيرة غمام"، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.