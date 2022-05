شكرا لقرائتكم خبر عن Mbc تعلن عن أول بطولة مشتركة تجمع يسرا ونيللي كريم فى مسلسل "روز وليلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "استديوهات MBC"، عن إطلاق عمل درامي جديد بعنوان "روز وليلى"، ويضمّ العمل نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً للمرة الأولى في بطولة مشتركة.

يتميز مسلسل "روز وليلى" بكونه أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج، وتُعرض عبر "شاهد VIP"، فيما تُوزّع عالمياً تحت إدارة شركة Till Entertainment.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و "Cardella" و "On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.

قصة العمل وأحداثه تأتي قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها في مصر. وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن - اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.