سلاف فواخرجي تنشر صورا رفقة شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورتين تجمعها بشقيقها أشرف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت سلاف على الصور قائلة: "بعيد عن كل شيء، أحلى شيء وأحن شيء، أخويا أشرف فواخرجي".

وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجي قد أعلنت طلاقها من زوجها من الفنان وائل رمضان بعد زواج دام 23 عاما.

ونشرت سلاف صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"اقرأ في تصريف كلمة الفِصام، انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ: اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ: اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع".

وأضافت:" وأنا كتلك العروة انقطع … و ظهري ينصدع… كذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل … كالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً … أنا الآن أعيش ذلك الفِصام أمامك أيها النبيل … بعد الفِصام … فطام … كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً … ننفطم عمّن نحب … كما أنفَطِم عنك الآن … قلبي كما يُقال ينخلع".