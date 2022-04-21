لن أنسى تعاطفكم.. رونالدو يشكر جمهور ليفربول على الدعم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

وجه كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الشكر إلى جماهير فريق ليفربول بسبب دعمها له خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب أنفيلد الثلاثاء الماضي والتي غاب عنها المهاجم البرتغالي الدولي بسبب وفاة ابنه الرضيع.

وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز أعلنا في أكتوبر تشرين الأول الماضي أنهما ينتظران توأمين ثم أعلنا الاثنين الماضي وفاة أحد التوأمين.

وعبرت جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد عن تضامنها وتعاطفها مع رونالدو ووقفوا في المدرجات في الدقيقة السابعة مرددين “لن تسير وحدك” بينما صفقت جماهير يونايتد.

وارتدى الفريقان شارات سوداء بينما وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول الدعم الجماهيري لرونالدو بأنه كان “لقطة المباراة”.

وتعليقا على المشهد كتب رونالدو عبر إنستجرام “عالم واحد… رياضة واحدة وأسرة عالمية واحدة… شكرا أنفيلد. أنا وأسرتي لن ننسى أبدا لحظة الاحترام والتعاطف هذه”.

وانتهت المباراة بهزيمة مانشستر يونايتد 4-صفر وحاليا يحتل فريق رونالدو المركز السادس بين فرق البطولة العشرين برصيد 54 نقطة من 33 مباراة.

وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق اليوم الخميس تعيين الهولندي إيريك تن هاج مدربا دائما جديدا له بداية من الموسم المقبل خلفا لمدربه المؤقت الحالي رالف رانجنيك بعد انتهاء عقده أخر الموسم الحالي.

وسيلتقي يونايتد في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز مع أرسنال اللندني السبت القادم.