لن تتخيل كم بلغ مهر النجمة ليلى علوي عندما تزوجت من عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك.. معلومات صادمة تُكشف لأول مرة! – شاهد صورهما النادرة

كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 03:50 مساءً - ظهرت في أواخر السبعينات، واشتهرت بجمالها ورقتها وانوثتها الطاغية، صاحبة عيون عسلية مميزة، وشعر أصفر، وبشرة قمحاوية، لها ملايين المعجبين والمحبين في الوطن العربي.

ليلى علوي لها رصيد كبير من الأفلام والمسلسلات، مثل: غرام الافاعي، قبضة الهلالي، سمع هوس، التوأم، وفرح ليلي، وهي ودافنشي وغيرها.

وعرفت في الوسط الفني، بأنها آنسة ولم تخوض تجربة الزواج، حتى بداية عام 2007، عندما أعلنت ليلى زواجها من عم “خديجة” زوجة جمال محمد حسني مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رجل الأعمال منصور الجمال.

وقالت ليلى علوي، أنها تعرفت على الجمال في إحدى السهرات الرسمية، وتبادلا الإعجاب وارقام التليفونات، وتحولت الصداقة إلى علاقة حب وارتباط.

مهر ليلى علوي

ولم يعرف الكثيرون أن المهر الذي قدمه منصور الجمال للجميلة ليلى علوي، هو يخت ثمنه مليون ونصف دولار، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة.

وفي عام 2015، أعلنت ليلى علوي، انفصالها عن رجل الأعمال الجمال الذي أنجبت منه ولدهما بالتبني “خالد”، معلنة إستمرار صداقتهما رغم الطلاق.

وفاة زوج ليلى علوي السابق

وقد توفي طليق النجمة المصرية ليلى علوي في شهر أبريل عام 2020، بعد تعرضه لأزمة صحية نُقل على إثرها لأحد مستشفيات العزل في القاهرة وذلك للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وحرصت الفنانة ليلى علوي، على نعي طليقها رجل الأعمال منصور الجمال، بمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، «إنستجرام».

وقالت ليلى في المنشور: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته .. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان”.

وتقبلت علوي العزاء من عدد كبير من نجوم الفن منهم نيللي كريم وعبير صبري واللبنانية نيكول سابا والفنانة بسمة، وتوقف متابع أمام حذف ليلى لصفة “الزوج السابق” عن الراحل رغم تصريحه قبل وفاته بأنها كانت أفضل زيجاته، وتلقى لوما من بقية المتابعين الذين طالبوه باحترام حرمة الموت.

وكان رجل الأعمال منصور الجمال قد أصيب بالتهاب رئوي حاد تسبب في تدمير الرئة بالكامل وتدهور في وظائف الكبد، وظل لعدة أيام يتنفس بواسطة الأجهزة المساعدة، وحاول الفريق المعالج وقف التدهور في وظائف الكبد ورفض المقربون منه تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

ليلى علوي تنافس بمسلسل «دنيا تانية» رمضان 2022

من ناحية أخرى، قررت النجمة ليلى علوى المنافسة فى دراما رمضان 2022 الحالى بعد غياب سنوات، من خلال «مسلسل دنيا تانية»

وتقدم ليلى علوي من خلال مسلسل دنيا تانية دور مديرة مدرسة تحاول العمل على تحسين سلوك طلابها باعتبارهم جزءا من المجتمع الذى يشكل مستقبل الأجيال المقبلة.

ويناقش المسلسل مشكلات الطلاب والمراهقين، وأهمية المنزل فى التربية، إلى جانب تسليط الضوء على الضغوط التى تعانى منها المرأة من خلال شخصية «دنيا» وما تتعرض له من ضغوط وأزمات قاسية، ولكن رغم ذلك تضع على عاتقها مسئولية تقويم الجيل الجديد.

وكشفت ليلى علوى تفاصيل لحاقها بالسباق الرمضانى وسر اختيارها لـ«دنيا تانية»، قائلة عمل مميز يناقش العديد من القضايا المهمة وعندما قرأت أول خمس حلقات وجدت بها ثراء كبيراً فى الأحداث وأسلوب الحوار وهذا أكثر ما يمكن أن يحمسنى للمشاركة فى عمل ينافس بالموسم الرمضانى بالإضافة إلى إصرار الجهة المنتجة على تواجدى معهم هذا العام، والمخرج أحمد عبد العال الذى يعمل بجدية كبيرة.

يُشار إلى أن مسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي ومجدي كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، ليلى عز العرب، مي سليم، ولاء الشريف، أحمد عزمي، إيمان السيد، أشرف زكي، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.

ويعرض مسلسل “دنيا تانية” طوال شهر رمضان المبارك، من خلال شاشة النهار الساعة 10:00 مساءً ،قناة النهار دراما الساعة 11:00مساءً.

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