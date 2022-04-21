كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 03:50 مساءً - حلت الفنانة ” دينا الشربيني ” ضيفة ببرنامج (حبر سري) الذي تقدمه الإعلامية ” أسما إبراهيم ” والمذاع عبر قناة القاهرة والناس .
وخلال اللقاء علقت دينا الشربيني على إن كانت المقصودة من أغنية برج الحوت للفنان ” عمرو دياب ” والتي تم طرحها أثناء فترة ارتباطهما كم أنها من مواليد برج الحوت .
فقالت في ردها على نفي عمرو دياب إهدائه الأغنية لها : ” أنا مسمتعش القصة دي ويمكن يكون حصل ومعرفش فعلا الأغنية ليا ولا لأ .. وأنا دينا مقدرش اتكلم نيابة عن حد ” .
وتابعت الفنانة المصرية متحدثة عن الهضبة عمرو دياب : ” راجل عظيم بحبه جدا وبحترمه جدا ” .
وبسؤال دينا الشربيني عن مواصفات فتى أحلامها قالت : ” يكون بيراعي ربنا ودمه خفيف وحنين على أهله .. وبحب الراجل اللي مش بيحب النكد ” .
وأكدت دينا على عدم دعمها للزواج القائم على المال فقط دون حب مضيفة : ” الست اللي تتجوز من غير حب عشان الفلوس ست مش ذكية ” .
وأكملت : ” الفلوس ساعات بتبوظ وده مش معناه إن الفلوس مش مهمة ولكن الحب أحلى حاجة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تكشف مواصفات فتى أحلامها وتعلق على أغنية برج الحوت : ” معرفش ليا ولا لأ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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