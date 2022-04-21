دينا الشربيني تكشف مواصفات فتى أحلامها وتعلق على أغنية برج الحوت : ” معرفش ليا ولا لأ “

كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 03:50 مساءً - حلت الفنانة ” دينا الشربيني ” ضيفة ببرنامج (حبر سري) الذي تقدمه الإعلامية ” أسما إبراهيم ” والمذاع عبر قناة القاهرة والناس .

وخلال اللقاء علقت دينا الشربيني على إن كانت المقصودة من أغنية برج الحوت للفنان ” عمرو دياب ” والتي تم طرحها أثناء فترة ارتباطهما كم أنها من مواليد برج الحوت .

فقالت في ردها على نفي عمرو دياب إهدائه الأغنية لها : ” أنا مسمتعش القصة دي ويمكن يكون حصل ومعرفش فعلا الأغنية ليا ولا لأ .. وأنا دينا مقدرش اتكلم نيابة عن حد ” .

وتابعت الفنانة المصرية متحدثة عن الهضبة عمرو دياب : ” راجل عظيم بحبه جدا وبحترمه جدا ” .

وبسؤال دينا الشربيني عن مواصفات فتى أحلامها قالت : ” يكون بيراعي ربنا ودمه خفيف وحنين على أهله .. وبحب الراجل اللي مش بيحب النكد ” .

وأكدت دينا على عدم دعمها للزواج القائم على المال فقط دون حب مضيفة : ” الست اللي تتجوز من غير حب عشان الفلوس ست مش ذكية ” .

وأكملت : ” الفلوس ساعات بتبوظ وده مش معناه إن الفلوس مش مهمة ولكن الحب أحلى حاجة ” .