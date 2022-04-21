شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم في جلسة تصوير جديدة بالأسود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما تبهر الفنانة نانسي عجرم، جمهورها فى مصر والوطن العربى، ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بإطلالاتها الأنيقة المتجددة دائمًا التى تظهرها فى قمة شياكتها وتألقها بروح شبابية تخطف أنظار وقلوب محبيها.

وفى ظهور مميز لها، نشرت الفنانة نانسي عجرم، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، التى ظهرت فيها بإطلالة ارتدت فبها ملابس سوداء، والتى نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير. وعلقت نانسي عجرم على الصور بـ"انا لست حزينة، لقد طِلب مني ان ابدو جادة".



نانسي عجرم في جلسة التصوير



نانسي عجرم في اطلالتها الجديدة



نانسي عجرم



نانسي عجرم في الاسود

وفي وقت سابق نشر الملحن عزيز الشافعى صورة تجمعه بالنجمة اللبنانية نانسى عجرم، على حسابه بموقع "انستجرام" من كواليس تسجيل تتر أغنية مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، والأغنية تحمل اسم "يا ساتر" وكلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل، وطرحتها شركة العدل جروب على موقع يوتيوب.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.