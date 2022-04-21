شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل "أحلام سعيدة" لـ يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال مسلسل "أحلام سعيدة" بانتهاء تصوير آخر مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه على قناة On، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت ما يقرب من 4 أشهر، وألتقط فريق العمل عدة صور احتفالا بهذه المناسبة.



عمرو عرفة

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن، فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.