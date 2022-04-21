في تصريح مفاجئ .. فنان شهير : ” كنت على علاقة عاطفية بروبي “

كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 02:57 مساءً - كشف الفنان المصري ” شريف رمزي ” خلال حلوله ضيفا ببرنامج سابع سما مع الإعلامية اللبنانية ” راغدة شلهوب ” عن وجود علاقة عاطفية جمعته بمواطنته الفنانة ” روبي ” في بداية مشوارهما الفني .

وفي بداية حديثه أكد شريف رمزي على أن روبي صديقة عزيزة بالنسبة له ويحبها ويحب أعمالها مشيرا إلى أن معرفته بها تعود إلى الوقت الذي كانت تقوم فيه بتصوير فيلم (سكوت هنصور) مع المخرج الراحل ” يوسف شاهين ” .

فقال : ” كنا صغيرين جدا، كنت أنا عامل أسرار البنات وهي عاملة فيلم ليوسف شاهين وكنا أصحاب جدا وبحبها جدا ” .

وبسؤاله عن ارتباطهما أجاب : ” زمان كنا مرتبطين بس كنا صغيرين جدا، أطفال كان عندي وقتها 18 سنة .. أنا بحبها جدا على المستوى الشخصي .. بنت من أجمل وأنضف البنات وقعدنا فترة صداقة كبيرة جدا ” .

وتابع شريف رمزي : ” انتي بتقوليلي كنتو علاقة، أنا مبحبش أقول ده لكن لو قولتيلي معروفة محبش أنكر .. كنا شبه مرتبطين مقدرش اقول الكلمة دي لإن كنا أطفال، أصل ارتباط ده يعني خطوبة أو جواز ومكنش فيه ده ” .