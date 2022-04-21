إرتبطتي بحسن أبو الروس في السر ليه؟ لن تصدق رد فعل دينا الشربيني وما كشفته عن علاقتها العاطفية بالأخير صادم للجميع!

كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 02:57 مساءً - ظهرت في آخر أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة أخبار تفيد بوجود علاقة عاطفية بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني، حيث روّجت العديد من المواقع الإخبارية عن إرتباط النجمين.

وعلّقت الفنانة دينا الشربيني، على حقيقة ارتباطها بالفنان حسن أبوالروس، بعد طرحهما مؤخرا أغنية معًا، مؤكدة أنها لم تسمع عن هذه الشائعة.

وأضافت «الشربيني» خلال لقائها في برنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه صديقها وغادة والـي زوجته صديقتها أيضًا جدًا وهى وأختها، وعقبت: «لم أسمع أبدا عن هذه الشائعة أبدًا، ولكن سمعت أن غادة ألغت متابعته، وأرى أن حسن طيب جدًا وأتهاجم كثيرًا مؤخرًا.

وعن الانتقادات التي توجه للفنان حسن أبو الروس عن إطلالاته الصاخبة في المهرجانات علّقت الشربيني قائلة: «ليس من حق شخص أن ينتقد ملابس أو حاجة شخصية لكن ممكن ينتقد أعماله».

وأوضحت دينا الشربينى حقيقة شائعة طردها حسن ابو الروس من مهرجان الجونة قائلة «أنا مين عشان أطرده من المهرجان مفيش الكلام ده وهو طيب اوى ومفيش أي مشكلة حصلت بيننا وانا عمرى ما أعمل كده مع شخص»

غادة والي تدافع عن زوجها حسن أبو الروس

وأما عن غادة والي فكانت قد كتبت وقتها على حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» منشور دافعت به عن زوجها حسن أبو الروس من خلال مجموعة من الصور من أعماله الفنّية وكتبت معلقة عليها : “لللي ميعرفش حسن أبو الروس”، حيث كتبت على ل صورة عمل لا يعرف الكثير من الأشخاص أن حسن شارك به، ووجهت الانتقادات لكل من سعى لتشويه سمعة حسن ظنهم بأن حسن يسعى للوصول إلى الترند من خلال تصرفاته التي اعتبرها البعض غريبة وغير لائقة لفنان مصري.

آخر أعمال دينا الشربيني

هذا وتجسد النجمة دينا الشربيني حاليًا مع النجم محمد رمضان دور زوجين في المسلسل الرمضاني الإجتماعي الجديد (المشوار)، يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان خلال الأحداث العديد من الصعوبات فى حياتهما.

(مسلسل المشوار) بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيوني، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني المسرحية، كانت مسرحية (أحفاد ريا وسكينة) وشاركت في بطولتها مع الفنانة ياسمين رئيس، وعرضت ضمن موسم الرياض بالسعودية.

فيما يعرض للفنانة دينا الشربيني حاليًا في السينمات (فيلم حامل اللقب) بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

كذلك ظهرت دينا الشربيني إلى جانب منى زكي ونيللي كريم في الإعلان الخاص بموسم رمضان 2022 لإحدى شركات الاتصالات في مصر تحت عنوان “رمضانا ربيع” تميزت بالبهجة والإطلالات الخاطفة للنظر”.

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