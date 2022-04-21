كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 02:57 مساءً - حسمت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” الجدل الذي دائما ما يثار حول ارتباطها بمواطنها الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” خاصة في الفترة التي لحقت نجاح أغنيتهما الشهيرة ” مين حبيبي أنا ” .
فقالت نوال الزغبي خلال حلولها ضيفة ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ” ياسمين عز ” أنه بعد تعاونها مع وائل كفوري بأغنية مين حبيبي أنا ظن البعض وتردد أنهم متزوجين أو على علاقة عاطفية .
وأكدت نوال الزغبي على أن كل ما تردد لا أساس له من الصحة، مضيفة عن علاقتها بوائل كفوري : ” بحبه كتير، هو صديق وبعتز بصداقته وبعتز فيه كفنان لبناني مكسر الدنيا ماشاء الله عليه ” .
وتابعت متحدثة عن الهدف من إطلاق مثل هذه الشائعات : ” العالم بتحسي هن عم يتمنوا هذا الشئ وكانوا حابين يكون فيه علاقة لإنه حابين الارتباط الفني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تكشف حقيقة ارتباطها بوائل كفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.