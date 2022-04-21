نوال الزغبي تكشف حقيقة ارتباطها بوائل كفوري

كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 02:57 مساءً - حسمت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” الجدل الذي دائما ما يثار حول ارتباطها بمواطنها الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” خاصة في الفترة التي لحقت نجاح أغنيتهما الشهيرة ” مين حبيبي أنا ” .

فقالت نوال الزغبي خلال حلولها ضيفة ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ” ياسمين عز ” أنه بعد تعاونها مع وائل كفوري بأغنية مين حبيبي أنا ظن البعض وتردد أنهم متزوجين أو على علاقة عاطفية .

وأكدت نوال الزغبي على أن كل ما تردد لا أساس له من الصحة، مضيفة عن علاقتها بوائل كفوري : ” بحبه كتير، هو صديق وبعتز بصداقته وبعتز فيه كفنان لبناني مكسر الدنيا ماشاء الله عليه ” .

وتابعت متحدثة عن الهدف من إطلاق مثل هذه الشائعات : ” العالم بتحسي هن عم يتمنوا هذا الشئ وكانوا حابين يكون فيه علاقة لإنه حابين الارتباط الفني ” .