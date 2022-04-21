شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الدنيا وعالم ورق .. فاكر فوازير "نيللى" صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب النوستالجيا دورًا كبيرًا في حياتنا وخصوصا الجيل الذي جمع بين "حلاوة" فوازير رمضان زمان ، الموسم الرمضاني الحالي والمليء بالدراما والبرامج المتنوعة، لكن الحنين يأخذنا دائما للماضي، وفي هذا التقرير "هنقو لك ...فاكر" فوازير النجمة الاستعراضية التي لم ولن تشبه أحد علي الإطلاق نيللى، لو "مش فاكر"، "إحنا هنفكرك" .



فوازير الخاطبة



فوازير نيللى



نيللى ملكة الاستعراض



نيللى

وفي عام 1990 قدّمت نيللي فوازير "عالم ورق"، قبل أن تقدّم في العام التالي "عجايب صندوق الدنيا"، ثم فوازير "أم العريف"، وفي العام 1995 قدّمت نيللي فوازير "الدنيا لعبة" تناولت فيها الألعاب الرياضية المختلفة، وفي العام 1996 قدّمت آخر أعمالها فوازير "زي النهاردة".

وقدمت نيللي، الفوازير بشكل متصل منذ عام 1975م وحتى 1981م، فهي صاحبة الدم الخفيف والروح الطفولية، وكانت ملكة الفوازير، وولدت نيللي لأسرة ذات أصول أرمينية سورية وهي شقيقة الطفلة المعجزة فيروز.

وبدايتها كانت مع المبدع فهمي عبد الحميد في عام 1975م بفوازير "صورة وفزورة"، ثم وفي بداية الثمانينات قدمت "عروستي"، ثم "الخاطبة".

وبدات نيللي مشوارها الفني عندما كانت طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل، وقامت بأول بطولة مطلقة لها في السينما عام 1966م في فيلم "المراهقة الصغيرة"، حتى كانت محطة الفوازير التي أصبحت علامة مطبوعة في أذهان الملايين.