مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20.. مواعيد العرض والاعادة القنوات الناقلة

القاهرة - سامية سيد - تُعرض الحلقة العشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" مساء اليوم الخميس، على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الساعة 10 مساء.

وشهدت أحداث الحلقة 19 من المسلسل والتي تحمل اسم "أحداث مكتب الإرشاد"، مظاهرات مناهضة لحكم الإخوان، حيث خرج المواطنون للتظاهر أمام مكتب الإرشاد، وجمعت الصدفة في المظاهرات الأخوين ضابط الأمن الوطني زكريا يونس (كريم عبد العزيز) وقريبه الذي تواجد هناك بصحبة والد خطيبته الإخوانى الذي حرص على اصطحابه معه لدعم الجماعة لأن من يريد نسبه عليه سماع كلامه.

يلتقى زكريا مازن في المظاهرات ويذهب له ليحاول إرجاعه عن التواجد فى هذا المكان، ويفضل مازن التواجد مع والد خطيبته ، ويعده أنه سيغادر المكان ويحضر له، وفى نفس الوقت يتخفى ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة أحمد السقا في هيئة رجل ملتحى ينتمى لجماعة الإخوان للتواجد في المظاهرات، حيث يقابل أحد الأشخاص ويسأله حول مقابلة أبو أسامة، وفجأة يقبض عليه ويصطحبه معه.

يتواجد في المظاهرات أيضا بعض من شباب جبهة الإنقاذ، في حين يبدأ مناصرو الإخوان في الاشتباك بقذف الطوب على المتظاهرين، ويحدث بينهم عدد من الإصابات، وتحولت ساحة مكتب الإرشاد إلى كر وفر ومعركة شوارع.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.