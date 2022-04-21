شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يلعب كرة قدم مع نجله نور في كواليس "راجعين يا هوي"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب نور النبوي، عن صور من كواليس مسلسل "راجعين يا هوي"، وظهر نور في الكواليس برفقة والدة بطل المسلسل الفنان خالد النبوي، وهم يلعبون كرة القدم في أحد مشاهد المسلسل، وعلق نور علي الصور التي نشرها من خلال حسابه علي إنستجرام بـ " الله يا بلادنا الله ..راجعين يا هوي".



كواليس راجعين يا هوي



كواليس مسلسل راجعين يا هوي



نور وخالد النبوي في كواليس راجعين يا هوي



نور وخالد النبوي

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.