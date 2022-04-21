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القضية تزداد سخونة .. جوني ديب عن أمبر هيرد: كانت تضربني وقطعت إصبعي

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأمور ازدادت سخونة في قضية جوني ديب وأمبر هيرد أمام المحكمة، حيث قال ديب أنها أفقدته كل شيء ، متهما إياها في المقابل بأنها كانت تضربه، حسبما ذكر موقع الديلي ميل، وقال ديب في اليوم الثاني من المحاكمة المقامة في فيرفاكس قرب العاصمة الأميركية واشنطن للنظر بدعوى تشهير رفعها ضد هيرد "عندما ظهرت هذه الادعاءات قالوا إنني شخص خطر وسكّير وأتعاطى الكوكايين وأضرب النساء فقدت كل شيء وانتهيت".

جوني ديب امبر هيرد كانت تضربني
جوني ديب امبر هيرد كانت تضربني

 

The jury in Johnny Depp's defamation trial heard audio recordings of Depp and Amber Heard talking about a fight in which she admits to hitting him and where he claims she kicked the bathroom door against his head

وحاول ديب في الساعات الأولى من شهادته إقناع هيئة المحلفين بأن هيرد هي التي كانت تعنّفه، حيث قال: "عندما كانت تشعر السيدة هيرد بالإحباط والغضب كانت تلجأ إلى الضرب".

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In one clip Heard tells Depp: 'I didn't punch you. I'm sorry I didn't hit you across the face in a proper slap. I was hitting you, it was not punching you'

وأشار إلى أن العنف يمكن أن يبدأ بصفعة أو دفعة، وأضاف قائلا "رمتني بجهاز تلفزيون ذي التحكم عن بعد وأصابتني في رأسي، كما أنها ألقت كأسا من النبيذ في وجهي"، مؤكدا أن الممثلة كانت ترغب في وقوع شجار وفي العنف.

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وفي هذا السياق كان قد اعلن طبيب جوني ديب الخاص في إفادة مسجلة بالفيديو عرضت في قاعة محكمة في فرجينيا، أنه تم العثور على قطعة من إصبع جوني في المطبخ بعد شجار شرس مع زوجته السابقة، مبيناً أن طاهي الزوجين هو من عثر على الإصبع، وفقا لما نقلته صحف عالمية، وتعود تفاصيل المشاجرة إلى عام 2015 في أستراليا، حيث كشف ديب أن طليقته هيرد ألقت زجاجة عليه، ما أدى إلى قطع إصبعه، فيما زعمت الأخيرة أن زوجها هاجمها وكسر أثاث المنزل وهو تحت تأثير المخدرات.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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