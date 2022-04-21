شكرا لقرائتكم خبر عن القضية تزداد سخونة .. جوني ديب عن أمبر هيرد: كانت تضربني وقطعت إصبعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأمور ازدادت سخونة في قضية جوني ديب وأمبر هيرد أمام المحكمة، حيث قال ديب أنها أفقدته كل شيء ، متهما إياها في المقابل بأنها كانت تضربه، حسبما ذكر موقع الديلي ميل، وقال ديب في اليوم الثاني من المحاكمة المقامة في فيرفاكس قرب العاصمة الأميركية واشنطن للنظر بدعوى تشهير رفعها ضد هيرد "عندما ظهرت هذه الادعاءات قالوا إنني شخص خطر وسكّير وأتعاطى الكوكايين وأضرب النساء فقدت كل شيء وانتهيت".



جوني ديب امبر هيرد كانت تضربني

وحاول ديب في الساعات الأولى من شهادته إقناع هيئة المحلفين بأن هيرد هي التي كانت تعنّفه، حيث قال: "عندما كانت تشعر السيدة هيرد بالإحباط والغضب كانت تلجأ إلى الضرب".

وأشار إلى أن العنف يمكن أن يبدأ بصفعة أو دفعة، وأضاف قائلا "رمتني بجهاز تلفزيون ذي التحكم عن بعد وأصابتني في رأسي، كما أنها ألقت كأسا من النبيذ في وجهي"، مؤكدا أن الممثلة كانت ترغب في وقوع شجار وفي العنف.

وفي هذا السياق كان قد اعلن طبيب جوني ديب الخاص في إفادة مسجلة بالفيديو عرضت في قاعة محكمة في فرجينيا، أنه تم العثور على قطعة من إصبع جوني في المطبخ بعد شجار شرس مع زوجته السابقة، مبيناً أن طاهي الزوجين هو من عثر على الإصبع، وفقا لما نقلته صحف عالمية، وتعود تفاصيل المشاجرة إلى عام 2015 في أستراليا، حيث كشف ديب أن طليقته هيرد ألقت زجاجة عليه، ما أدى إلى قطع إصبعه، فيما زعمت الأخيرة أن زوجها هاجمها وكسر أثاث المنزل وهو تحت تأثير المخدرات.