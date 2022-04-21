شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ طويل من المواعدات والارتباط ثم الانقطاع لجينيفر لوبيز وبن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوماً تلو الآخر يخطف الثنائى بن افليك وجينيفر لوبيز الأنظار لهما منذ عودتها مؤخراً، بعد سنين من الانفصال لم تنهي الحب بينهما، وهو ما دفعنا خلال السطور التالية لتسليط الضوء على علاقة الثنائي بالرجوع إلى تاريخ مواعدتهما في البداية قبل الانفصال ثم العودة من جديد.

بداية الارتباط في 2001

بدأت قصة الحب بين الثنائى في عام 2001، لتسيطر على كافة المواقع العالمية وقتها، ليصبحا الثنائى الأشهر في العالم، ويعتقد الكثيرون أن الزواج مسألة وقت بسبب درجة التفاهم الكبيرة بينهما قبل الانفصال.



بن افليك ولوبيز

الخطوبة الأولى عام 2003

مع تطور علاقة الثنائى قررا الخطوبة في عام 2003، بعد عامين من الحب والارتباط بينهما ليزيدا اكثر من أخبار اقتراب الزواج خاصة مع مشاركته لها في كليب وقتها.



افليك وجينيفر لوبيز

2004 والانفصال الصادم

سريعا انفصل الثنائى في موقف صدم محبيهما والسبب أعلنته التقارير العالمية فيما بعد مؤكدة أن بن أفليك خاف من الزواج في بداية مسيرته الفنية، وانجاب أطفال مما يشغله عن التركيز على الفن.

2021 والعودة من جديد

بعد مرور 20 عاما على بدء قصتها الأولى، عاد بن أفليك للارتباط من جديد بمحبوبته، بعد بطولة جينيفر لوبيز لفيلم marry me، وكأن الفيلم كان الإشارة لعودة الثنائى لعلاقتهما الأولى، ليخطف الثنائى انظار الجميع من جديد في علاقة لم يتوقع اشد المتفائلين لهما ان تعود، إلا أنها استمرت سريعاً وتطورت لخطوبة ثانية، ثم بحث عن منزل جديد يضم عائلة الثنائى.