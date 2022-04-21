شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أغنية الكينج محمد منير مع أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الكينج محمد منير من تسجيل أحدث أغانية التي يشاركه فيها الغناء الفنان أكر م حسنى وغير محدد موعدًا لطرحها والمفترض طرحها بعد انتهاء شهر رمضان والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني

وتقول كلماتها: "سألته هل داق الولع كان الجواب صده، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا، ومشيت أوشوش في الودع، ولا جاني يوم رده، اللي فتح باب الوجع، واجب عليه رده".

شارك النجم أكرم حسني، متابعيه وجمهوره، بصورة من كواليس تصوير مسلسله "مكتوب عليا"، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، وظهر حسني في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يقف خلف النجمة فردوس عبد الحميد، في الكواليس، وكتب على الصورة " جلجل والباتعة، شكراً الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، مكتوب عليا"

وخلال أحداث المسلسل يقوم جلجل بالاقتراب من بدوي والتعاون معه في أعماله الفاسدة، ويذهب معه إلى مكان غريب، لتظهر فجأة الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد في شخصية والدة بدوي "عمرو عبدالجليل"، وتقدم شخصية قوية متحكمة في كل شىء، وتعمل تاجرة سلاح ومخدرات وتخطف الأطفال، ولكنها تعطف على ابنها بدوي وتغني له، وعندما ينام تصطحب جلجل لتكشف له عن قائمة تضم أبناءها بالكامل وتكشف له أن كل هؤلاء خطفتهم وليسوا أبناءهم.

تنشأ علاقة صداقة قوية بين روقة وسلمى، ويتعاطفا معا بسبب ظروف حياتهم ووحدتهم، ثم تحاول روقه مجددا إفساد علاقة سلمى بجلجل، في حين تحتفل فردوس عبدالحميد بعيد ميلادها (ماما باتعه) وخلال الاحتفال تكتشف سرقة أموال منها، فيبلغ جلجل عن الحرامي الحقيقي، ثم تقوم روقه مجددا بإبلاغ سلمى أن جلجل يتلاعب بها ويعرف عددا كبيرا من البنات في وقت واحد، فتكشف لها سلمى أن جلجل أبلغها أن روقه مدمنة كحوليات وتعشق السرقة وتجري خلف سيارة الرش.