شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح جاهين أيقونة فنية خالدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا صلاح جاهين عام 1986، عمل جاهين محررًا فى عدد من المجلات والصحف، ورسم الكاريكاتير فى مجلة روز اليوسف، وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة الأهرام.

ألف صلاح جاهين ما يزيد على 161 قصيدة، منها قصيدة "على اسم مصر"، وأيضًا قصيدة "تراب دخان" التى ألفها بمناسبة نكسة يونيو 1967، وكان مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس فى مصر.

كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى "عيد العلم" 1965، ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وبعد رحيل عبد الناصر أصابته حالة من الاكتئاب، ورحل فى 21 إبريل 1986.

وأبدع صلاح جاهين فى مجالات شتى، كتب الأغانى وغنى بعض كلماته، وكان أشهر رسام كاريكاتير فى زمانه، كتب سيناريو الأفلام وكتب فى الصحافة، وقدم أسماء كبيرة للمشهد الثقافى، وشارك بالتمثيل فى أكثر من فيلم.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز المعلومات عن صلاح جاهين..



صلاح جاهين

- ولد فى 25 ديسمبر 1930

- شاعر ورسام كاريكاتير وكاتب

- ألف ما يزيد عن 161 قصيدة منها قصيدة "على اسم مصر"

- مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس فى مصر

- أنتج العديد من الأفلام مثل أميرة حبى أنا وفيلم عودة الابن الضال

- كتب سيناريو فيلم "خلى بالك من زوزو" والذى يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجاً فى السبعينيات

- فى مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا عام 1986