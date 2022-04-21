شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لسامية جمال عندما دخلت مطعم بمراكش لتناول الطعام فى نهار رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت واقعة محل الكشرى الشهير الذى منع سيدة مسيحية وابنتها من تناول الأكل فى نهار رمضان الغضب والجدل ، وعلق الكثيرون بأن ليس من حق أحد أن يفرض على أى شخص معتقداته، سواء يختلف معه فى الديانة أو كان من أصحاب الرخص التى أجاز الله فيها الإفطار، أو حتى كان مفطراً لأى سبب لأن الله هو من يحاسب الناس.

وقد لا يعرف الكثيرون أن الفراشة سامية جمال قد تعرضت لموقف مشابه فى نهار رمضان، تحدثت عنه فى حوار نادر عن ذكرياتها فى شهر رمضان.

وقالت الفراشة أنها سافرت إلى مراكش لتصوير بعض مشاهد الفيلم العالمى "على بابا" الذى أنتجته شركة فرنسية ، ووصلت إلى المدينة التى كان سيتم فيها تصوير هذه المشاهد وكان ذلك يوافق شهر رمضان.

وتابعت سامية جمال أنها كانت قد أصيبت بحالة دوار وهى فى الطائرة واضطرت للإفطار، وعندما وصلت للمدينة بحثت هى وفريق العمل الأجنبى المصاحب لها عن مطعم يتناولون فيه الطعام ، فوجدوا المطاعم كلها مغلقة، ماعدا مطعم واحد يمتلكه شخص أجنبى.

وأوضحت الفنانة الكبيرة أنها تناولت الطعام فى المطعم وخرجت مع فريق العمل لتفاجئ بزحام شديد حيث التف عدد من أهل المدينة حول باب المطعم وعلى وجوههم الدهشة والغضب.

وأضافت الفراشة أنها فهمت سبب غضب الناس فاقتربت منهم وشرحت لهم ما حدث لها فى الطائرة واضطرها للإفطار، مشيرة إلى أن من معها هم فريق عمل أجنبى ، وتفهم الناس الموقف.

وأشارت الفراشة إلى أن المجتمعين صفقوا لها وأنها وعدتهم بأنها ستقوم بتعويض هذا اليوم الذى اضطرت فيه للإفطار قائلة: " عدة من أيام أخر"