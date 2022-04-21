شكرا لقرائتكم خبر عن "سيد مكاوى" أشهر من قدم المسحراتى فى رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد سيد مكاوى فى الثامن من مايو عام 1927 فى حى السيدة زينب بالقاهرة، وظل لفترة يقرأ القرآن ويؤذن للصلاة فى مسجدى أبو طبل ومسجد الحنفى بحى الناصرية بالسيدة زينب، تطور بعد ذلك فى مرحلة الشباب ليقتحم مجال الإنشاد الدينى، وظهرت لديه ذاكرة موسيقية جبارة رشحته لدخول مجال الموسيقى، الذى سرعان ما بدأ فيه أولى خطواته من خلال التعرف على صديقين من عازفى آلة القانون والكمان.

اعتمدت الإذاعة المصرية سيد مكاوى للعمل كمطرب بها فى بداية الخمسينيات لغناء تراث الموسيقى الشرقية والموشحات، وفى منتصف الخمسينات بدأت الإذاعة فى التعاون مع مكاوى كملحن مع استمرار التعاون معه كمطرب، ويعتبر اللحن الذى قدمه للمطربة شريفة فاضل بداية انطلاقته نحو شهرة أوسع وهو لحن أغنية "مبروك عليك يا معجبانى يا غالى، ورحل سيد مكاوى فى 21 أبريل 1997.

وفى هذا الإنفوجراف نقدم أبرز المعلومات عن سيد مكاوى..



سيد مكاوى

- ولد فى 8 مايو عام 1927

- فى مرحلة الشباب اقتحم مجال الإنشاد الدينى

- اعتمدته الإذاعة المصرية للعمل كمطرب بها فى بداية الخمسينيات

- لحن لكبار المطربين أمثال أم كلثوم وشادية ونجاة الصغيرة وصباح ووردة

- سلسلة " المسحراتى" التى كتبها الشاعر فؤاد حداد ولحنها وغناها سيد مكاوى من أشهر الأعمال الرمضانية

- فى مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا عام 1997