محمد يسري يحيي ذكرى والده الفنان إبراهيم يسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان الشاب محمد يسري، ذكرى ميلاد ووفاة والده الراحل الفنان الكبير إبراهيم يسري، التي وافقت أمس 20 أبريل .

ونشر محمد صورتين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "النهاردة عيد ميلاد أبويا الله يرحمه و الذكرى السابعة لوفاته.. سبع سنين من غيرك عدوا كأنهم سبعين.. وحشتني أوي يا حبيبي.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويسعد روحك ويجمعني بيك على خير يا حبيبي يا رب.. كل سنة وإنت طيب يا هيما… نسألكم الدعاء".

ورحل الفنان إبراهيم يسري في 20 أبريل عام 2015، بعد مسيرة فنية حافلة ، ومن أبرز أعماله "الإرهابي"، "مرجان أحمد مرجان"، "حديث الصباح والمساء"، وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال محمد يسري مسلسل "ضل راجل"، بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، نرمين الفقي، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح.