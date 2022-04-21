دينا الشربيني تعرضت للخيانة.. هذا ما كشفته عن علاقتها بـ عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، تعرضها للخيانة من أقرب صديقاتها، ونتج عنها قرارها بمقاطعتها.

وقالت الشربيني، في حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج “حبر سري”، إن الصداقة بين شخصين تكون في مكانة الأخوة، لذلك عندما تأتي الخيانة من صديقة تكون صعبة، وأضافت: “أنا استبعدتها من حياتي، ولن تعود العلاقة كما كانت، ويمكن أن أسلم عليها عندما ألتقيها مصادفة ليس أكثر”.

وحول ما إذا كانت قد تعرضت للخيانة من رجل، رفضت الشربيني تحديد شخصيته، لكنها قالت: “كان هناك شخص ارتبطت به، وحدثت منه خيانة، وتعرضت لمشكلات كثيرة”، معلقة أنها تلجأ للاستماع إلى الأغاني، عندما تشعر بمشكلات.

ولم تحسم الشربيني، في الجزء الأول من الحوار صراحة، موضوع زواجها أو انفصالها عن الفنان عمرو دياب، وراوغت بشأن حقيقة العلاقة، كما أبدت قبلها أن حبيبها المستقبلي أهداها أغنية “برج الحوت”، التي غناها لها عمرو دياب. وفي ذات الوقت، رفضت الشربيني الرد على تصريح دياب حول أنه لم يغنِ لها أغنية “برج الحوت”، قائلة: “هو رجل عظيم وأحبه كثيراً، لكنني لا أرد على تصريحات أحد في غيابه”.

وعن موقفها من عمليات التجميل، قالت: “أنا أموت وأجري عمليات تجميل في أنفي، لكن لم يطلب مني أحد ذلك، والجراحة التجميلية خطر”.

وفي الحلقة، تعرضت الشربيني لموقف محرج، عندما طلبت منها المذيعة اختيار فنانة من بين ياسمين رئيس، ونيللي كريم، ودنيا سمير غانم، لتقديم فوازير رمضان، فقالت: “فين صورتي.. المفروض كانت الرابعة”. وأشارت إلى أنها تتمنى أن تقوم بعمل فوازير، ودعمت النجمات دنيا سمير غانم ونيللي كريم وياسمين رئيس، قائلة: “نفسي أعمل فوازير، ودنيا سمير غانم جميلة، ونيللي كريم خطيرة، وياسمين رئيس جميلة، وكلهم حلوين للفوازير، قبل أن تختار دنيا سمير غانم”.

ونفت الشربيني أن تكون المشاكل الشخصية التي تتعرض لها تؤثر على عملها كفنانة، كما نفت وجود علاقة حب تجمعها بالفنان حسن أبوالروس.

وكشفت الشربيني سر أسماء وألغاز “التاتو” المكتوب على يدها. وقالت: “تاتو ليلى على اسم ماما.. وتاتو تاريخ 3/4 لعيد ميلاد بابا، وعندي تاتو ثالث اسمه الحياة، وعمري ما غيرته”.