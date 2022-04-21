احتجاز مغني الراب إيساب روكي في لوس انجليس في واقعة إطلاق نار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) التلفزيونية أن مغني الراب الأمريكي إيساب روكي احتجز لدى وصوله من باربادوس إلى مطار لوس انجليس الدولي، اليوم الأربعاء، فيما يتصل بواقعة إطلاق نار في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وأفادت (إن.بي.سي نيوز) أن ضباط إدارة شرطة لوس انجليس وسلطات الهجرة والجمارك الأمريكية اعتقلوا المغني البالغ من العمر 33 عاماً، والذي وصل على متن طائرة خاصة من الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي، حيث كان يقضي عطلته مع صديقته مغنية البوب ريانا.

وتحقق الشرطة في لوس انجليس مع روكي، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، بشأن ضلوعه المحتمل في واقعة إطلاق نار في هوليوود في السادس من نوفمبر تشرين الثاني. وأبلغ الضحية الشرطة بأن مايرز وشخصين اقتربوا منه بمسدس بينما كان يسير في الشارع، وفقا لشبكة إن.بي.سي نيوز.

وذكرت الشبكة، نقلاً عن محضر الشرطة، أن الضحية قال إن مايرز أطلق عليه الرصاص من ثلاث إلى أربع مرات وأصابت رصاصة يده اليسرى.

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى محام يمثل ايساب روكي والمتحدث باسم شرطة لوس انجليس للتعليق.