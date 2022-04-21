“كيرة والجن” يجمع أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أيام وينتهي شهر رمضان المبارك، الذي يتراجع فيه الإقبال على دور العرض السينمائي في مصر، نظرا للانشغال بالمسلسلات التي وصلت إلى ما يزيد عن 30 مسلسلا، ومع نهاية الشهر ينتهي موسم الدراما التليفزونية، ليبدأ موسم عيد الفطر السينمائي، الذي يتنافس فيه كل عام عدد من الأفلام، نظرا لإقبال الجمهور على السينمات في الأعياد.

ويشهد هذا الموسم عودة الفنان أحمد حلمي، الذي ينتظره جمهوره بعد غياب ثلاث سنوات، بفيلم «واحد تاني» تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، ومحمود حافظ، وسيد رجب، وروبي، ونسرين أمين.

ونشر أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور «إنستغرام» ملصق الفيلم، وكتب: «لسه خارج حالا من الكرتونة، واحد تاني فيلم العيد».

ويجسد حلمي شخصيتين ضمن أحداث الفيلم التي تجري في إطار كوميدي، هي ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أكثر من شخصية في فيلم واحد، حيث قدم ثلاث شخصيات في فيلم «كدة رضا».

من الأفلام التي ينتظرها الجمهور أيضا فيلم «كيرة والجن» الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، روبي.

الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور قصته حول حالة الغليان التي كانت موجودة في الشارع المصري مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي «كيرة» وعبدالقادر «الجن» ، ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنكليزي.

أما يسرا، فتشارك في السباق بفيلم «ليلة العيد» مع غادة عادل، بعد أن نجحا معا في مسلسل «أحلام سعيدة» الذي يعرض حاليا، وتشارك في الفيلم أيضا كل من ريهام عبد الغفور وعبير صبري.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، يتناول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدد من السيدات يعشن على جزيرة، ويتعرضن للمشاكل والأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

الثنائي أحمد السقا ومنى زكي يعاودان العمل معا، في فيلم «العنكبوت» والذي انتهى تصويره منذ أكثر من عام، لكنه تعرض لعدة تأجيلات.

الفيلم يشارك في بطولته أيضا ظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج نادر جلال.

وطرحت الشركة المنتجة الملصق الرسمي الأول للفيلم الذي يغلب عليه طابع الإثارة والتشويق، حيث تدور أحداثه حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، وتظهر الفنانة منى زكي وهي تتحدث باللغة الكورية لأول مرة خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية. وبعد 21 عاما من عرض فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» يجمع فيلم «الجواهرجي» منى زكي ومحمد هنيدي، بالمشاركة مع أحمد صلاح السعدني، ولبلبة، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري. يدور الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

وقام الفنان علي ربيع بالترويج لفيلمه الجديد «زومبي» عبر حسابه في موقع تبادل الصور «إنستغرام» بنشر ملصق الفيلم الرسمي، وكتب: «الحرب قربت زومبي عيد الفطر 2022».

الفيلم تأليف هشام أبو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود،

وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، من خلال المواقف التي يتعرض لها حمادة بطة، مطرب المهرجانات بسبب إصراره على الغناء.

وبعد غياب خمس سنوات، تعود هيفاء وهبي إلى السينما بفيلم «أشباح أوروبا» وكان آخر أفلامها «حلاوة روح» مع المخرج سامح عبدالعزيز، الذي تعرض لإيقاف وقتها.

ونشر الفنان مصطفى خاطر الذي يشارك في بطولة الفيلم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» الملصق الرسمي للفيلم، وكتب: «أشباح أوروبا فيلم العيد في جميع دور العرض في الوطن العربي».

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا باسم سمرة، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن.

الفيلم سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق.